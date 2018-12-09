أكثر من 46 ألف دينار إيرادات صندوق الزكاة ببني وليد خلال نوفمبر

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 09 ديسمبر 2018, 07:53 مساء

قال الناطق باسم مكتب صندوق الزكاة في بني وليد، على التائب، اليوم الأحد، إن إجمالي إيرادات المكتب خلال شهر نوفمبر الماضي بلغت نحو 46,536 ألف دينار، قدمها 15 مزكٍ بالمدينة.

وأوضح التائب لـ«بوابة الوسط» أن هذا المبلغ استفاد منه أكثر من 87 أسرة، مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة من الصندوق تسعى كذلك لاتخاذ جملة من الإجراءات الخاصة بملفات الأسر المحتاجة بهدف صرف معونات مالية لها.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم مكتب صندوق الزكاة في بني وليد، علي التائب، أن الفئات المستفيدة من الصندوق هم «الفقراء والمساكين، حالات زواج، الغارمون، ابن السبيل».

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