السراج وحفتر يلتقيان مجددا في روما

بروكسل - بوابة الوسط: علي أوحيدة | الأحد 09 ديسمبر 2018, 07:20 مساء
كونتي يتوسط السراج وحفتر خلال لقائهما في باليرمو يوم 13 نوفمبر 2018. (الإنترنت)

أعلن رئيس الحكومة الإيطالية، جوزيبي كونتي، اليوم الأحد، أن إيطاليا ستنظم الأسبوع الجاري لقاء جديدا بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج والقائد العامة للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

وقال كونتي للمحطة الثانية للتلفزيون الإيطالي إن مؤتمر باليرمو الذي عقد يومي 12 و13 نوفمبر الماضي «لم يكن مجرد واجهة ولكنه يندرج ضمن آلية دقيقة من جانب إيطاليا لبسط الاستقرار في ليبيا»

ولم يكشف رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الذي اجتمع مع حفتر الأسبوع الماضي عن التاريخ المحدد للقاء الذي سيجمع السراج وحفتر مجددا.

وعلى صعيد آخر علمت «بوابة الوسط» أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين يجتمعون في بروكسل نهار الإثنين قرروا تكريس جزء هام من لقائهم لبحث آخر تطورت الملف الليبي وما يمكن للاتحاد الأوروبي القيام به لدعم العملية السياسية في البلاد.

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