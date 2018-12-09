تعرف على أماكن المراكز الانتخابية للبلديات وأرقامها بمناطق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 ديسمبر 2018, 06:48 مساء

علنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية عن أماكن مراكز التسجيل للناخبين بالمناطق المختلفة وأرقامها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت وكذلك الصفحة الرسمية التابعة للجنة على الفيسبوك.

ويمكن للناخبين في مختلف أنحاء ليبيا التعرف على مراكز الاقتراع تبعاً للمناطق المختلفة من هنا: المراكز الإنتخابية.

وأعلنت اللجنة عن فتح باب تسجيل الناخبين للبلديات «المنتهية ولايتها القانونية ابتداء من تاريخ يوم الإثنين الموافق 12 ديسمبر 2018».

وتبدأ المرحلة الأولى بفتح منظومة تسجيل الناخبين خلال شهر نوفمبر من العام الحالي للبلديات التي سيتم الإعلان عنها وعلى دفعات وفقا لتسلسل انتهاء الولاية القانونية للمجالس البلدية وجهوزيتها.

بينما المرحلة الثانية تخصص لاستكمال إعداد اللوائح الانتخابية التنفيذية المتعلقة بالترشح وفقا للتشريعات النافذة، وعقد عدد من الورش حول النظام الانتخابي وآلية الترشح وفتح قبول ملفات المترشحين وفقا لجهوزية كل بلدية من حيث نسب التسجيل مع مراعاة بعض المؤشرات والظروف الانتخابية الأخرى.

بعد ذلك يجري الشروع في العملية الإنتخابية التي تتضمن سلسله من الإجراءات العملية مثل تنفيذ ورش التدريب وتجهيز المواد الإنتخابية وإعداد وتنفيذ الخطة اللوجستية. أما المرحلة الثالثة تخصص لإستكمال الإجراءات القانونية للمترشحين بدأ من إعلان القوائم المبدئية ومن ثم الإعلان عن القوائم النهائية للمترشحين وفتح الدعاية الإنتخابية وصولا ليوم الإقتراع والذي سيتم تحديده لاحقا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو.. صلاح يحرز «هاترك» ثم يتنازل عن جائزة رجل المباراة لميلنر.. لماذا؟
رياضة عالمية
الأهلي بنغازي يواصل البحث عن فاروقا في القاهرة والسعيطي يتوعده
رياضة محلية
الأحوال المدنية: تطوير منظومة استخراج البيانات الشخصية
ليبيا
بالأسماء.. المؤسسة الوطنية للنفط تحدد أسماء المحرضين على غلق حقل الشرارة
ليبيا
ترامب يرد على اتهام مولر له بتواطؤ حملته الرئاسية مع روسيا
دولى
10 نقاط توافقية في الملتقى الوطني الليبي
ليبيا
رئيس «الخطوط الليبية»: المخالفات تهدد بإفلاس الشركة.. وأطالب بالتحقيق في ملابسات...
ليبيا
ضو المنصوري: التعديلات الدستورية «كارثية» وتخلق «دكتاتورية جديدة»
ليبيا
بعد استئناف التصدير.. مؤسسة النفط تعلن القدرة الاستيعابية لثلاثة موانئ
ليبيا
تفاصيل مباحثات حفتر وكونتي.. إيطاليا تؤمن بـ«دور مرموق» لحفتر في ليبيا
ليبيا
مطالبة برلمانية للحكومة الإيطالية باتخاذ قرار بشأن سفيرها إلى ليبيا
ليبيا
رويترز: الفقر في ليبيا يتزايد مع ارتفاع التضخم .. والمسؤولون يحاربون «السوداء»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حساء البطاطا الحلوة للحمية الغذائية