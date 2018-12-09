تعرف على أماكن المراكز الانتخابية للبلديات وأرقامها بمناطق ليبيا

علنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية عن أماكن مراكز التسجيل للناخبين بالمناطق المختلفة وأرقامها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت وكذلك الصفحة الرسمية التابعة للجنة على الفيسبوك.

ويمكن للناخبين في مختلف أنحاء ليبيا التعرف على مراكز الاقتراع تبعاً للمناطق المختلفة من هنا: المراكز الإنتخابية.

وأعلنت اللجنة عن فتح باب تسجيل الناخبين للبلديات «المنتهية ولايتها القانونية ابتداء من تاريخ يوم الإثنين الموافق 12 ديسمبر 2018».

وتبدأ المرحلة الأولى بفتح منظومة تسجيل الناخبين خلال شهر نوفمبر من العام الحالي للبلديات التي سيتم الإعلان عنها وعلى دفعات وفقا لتسلسل انتهاء الولاية القانونية للمجالس البلدية وجهوزيتها.

بينما المرحلة الثانية تخصص لاستكمال إعداد اللوائح الانتخابية التنفيذية المتعلقة بالترشح وفقا للتشريعات النافذة، وعقد عدد من الورش حول النظام الانتخابي وآلية الترشح وفتح قبول ملفات المترشحين وفقا لجهوزية كل بلدية من حيث نسب التسجيل مع مراعاة بعض المؤشرات والظروف الانتخابية الأخرى.

بعد ذلك يجري الشروع في العملية الإنتخابية التي تتضمن سلسله من الإجراءات العملية مثل تنفيذ ورش التدريب وتجهيز المواد الإنتخابية وإعداد وتنفيذ الخطة اللوجستية. أما المرحلة الثالثة تخصص لإستكمال الإجراءات القانونية للمترشحين بدأ من إعلان القوائم المبدئية ومن ثم الإعلان عن القوائم النهائية للمترشحين وفتح الدعاية الإنتخابية وصولا ليوم الإقتراع والذي سيتم تحديده لاحقا.