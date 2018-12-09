مراقبة تعليم بني وليد تجري امتحانات مفاضلة لـ 466 متقدمًا لوظيفة معلم

امتحانات المفاضلة للمتقدمين لوظيفة معلم في بني وليد. (الإنترنت)

أجرت مراقبة التعليم في بلدية بني وليد، امتحان مفاضلة لـ466 من المتقدمين لوظيفة معلم في مدارس التعليم الأساسي والثانوي في البلدية بالتنسيق مع مكتب التفتيش التربوي.

وقال مراقب التعليم في بلدية بني وليد، خالد أبوحمرة، لـ«بوابة الوسط» إن امتحان المفاضلة جاء لسد العجز الحاصل في المعلمين بعدة تخصصات بمدارس البلدية.

وأوضح أبوحمرة أن مراقبة التعليم تستهدف تعيين «180 معلمًا ومعلمة»، وبيّن أنه «في حال اجتاز المتقدم امتحان المفاضلة سيتم تنسيبه إلى إحدى المدارس التي تعاني العجز وخاصة في تخصصات: الإحصاء والفيزياء واللغة الإنجليزية والفلسفة والكيمياء والتربية الفنية واللغة العربية».