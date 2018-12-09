المدير العام الجديد لمطار طبرق يتسلم مهامه

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 09 ديسمبر 2018, 06:35 مساء
المدير الجديد لمطار طبرق أثناء اجتماعه مع موظفي المطار. (بوابة الوسط)

استلم المدير العام الجديد لمطار طبرق الدولي سعد جاب عبدالسلام، اليوم الأحد، مهام عمله بشكل رسمي على رأس إدارة المطار وعقد أولى اجتماعاته مع الموظفين لبحث سير العمل بالمطار خلال الفترة المقبلة.

وأوضح مدير عام مطار طبرق الدولي سعد جاب الله لـ«بوابة الوسط» أنه بحث مع مديري الإدارات والأقسام والوحدات والموظفين سُبل تفعيل كافة الإدارات والأقسام بالمطار وتنفيذ كافة المشاريع المتوقفة والإشراف عليها وتقديم نواقص كافة الأقسام للإدارة لتوفيرها استعدادا للبدء في العمل بشكل رسمي وتعويض الأيام التي ضاعت بسبب توقف العمل بإدارة المطار».

وقال جاب الله إن مطار طبرق «يعتبر من أهم المطارات في شرق ليبيا بل هو بوابة رئيسية ومنفذ حيوي يجب المحافظة عليه وتفعيله بصورة صحيحة ليقدم كافة خدماته للمسافرين من كافة أنحاء ليبيا».

وأكد قائلا: «سنعمل بروح الفريق الواحد لأنني أؤمن بأن سر نجاح أي إدارة هو العمل الجماعي» مشيرا إلى أن «الحكومة الآن فتحت ذراعيها لنا لتقدم لنا كافة الخدمات والمشاريع وسنستكمل مشاريعنا المتوقفة ونبني مشاريع جديدة»

واعتبر جاب الله «أن كافة الإمكانات متوفرة» لتطوير مطار طبرق حيث «الأرض الفضاء المملوكة للمطار وجهد الموظفين والمشرفين العاملين بالمطار كلها عوامل تساعد في بناء المطار وتقدمه»، مؤكدا حرصه التام على عدم توقف العمل بالمطار واستمرار الرحلات الداخلية والخارجية وتسوية كافة أوضاع الموظفين العالقة.

وأصدر رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الموقتة كابتن طيار محمد عبدالقادر في نهاية نوفمبر الماضي القرار رقم (244) لسنة 2018، وكلف بموجبه سعد جاب الله عبدالسلام مديرًا جديدًا لمطار طبرق شرق البلاد.

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