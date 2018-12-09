كلية الآداب والعلوم بالواحات تستأنف الدراسة بعد توقف دام عدة أشهر

أعلنت كلية الآداب والعلوم بجامعة بنغازي فرع الواحات، اليوم الأحد، أن غدًا الإثنين هو موعد استئناف الدراسة بالكلية بعد توقف دام عدة أشهر.

وأرجعت إدارة الكلية في بيان، سبب تأخر انطلاق الدراسة لمشاكل لوجستية حالت دون الالتزام بالمواعيد المسبقة لخطة الفصل الدراسي خريف 2018.

ونظّم عددٌ من طلبة الكلية، الثلاثاء الماضي، وقفة احتجاجية لمطالبة الجهات المختصة في الواحات بتحمل مسؤولياتها لاستئناف الدراسة بالكلية.

يشار إلى أن الدراسة بالكلية متوقفة منذ أشهر بسبب نقص الإمكانات اللوجستية المتمثلة في وسائل النقل والإقامة لأعضاء هيئة التدريس القادمين من خارج منطقة الواحات.