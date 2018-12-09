بوجواري يعلن عودة «ملف القمامة» إلى بلدية بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط: أحمد المقصبي | الأحد 09 ديسمبر 2018, 05:37 مساء

أعلن رئيس المجلس التسييرى لبلدية بنغازي، المهندس صقر أبوالجواري، عن عودة «ملف القمامة» إلى بلدية بنغازى مجدداً، مؤكدا أن البلدية بصدد تسديد مستحقات الشركات المكلفة برفع القمامة «وفق آلية تضمن حقوق البلدية والشركات المساندة» حسب ما نشره المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي عبر صفحته على «فيسبوك».

وقال المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي إن بوجواري التقى مديري الشركات المتخصصة فى أعمال النظافة العامة بحضور عضو المجلس التسييرى إدريس غيث اقدورة ومدير مكتب المشروعات بالبلدية المهندس أسامة الكزة.

وأوضح المكتب الإعلامي أن اللقاء جرى خلاله «مناقشة ملف القمامة وما يواجهه من مشاكل ومن ضمنها تراكم المستحقات المالية لهذه الشركات نتيجة تأخر البلدية فى السداد مما تسبب فى تعثر وتذبذب أعمال النظافة في بنغازي وكذلك عدم استقرار الملف وانتقاله من جهة إلى أخرى».

وقال رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري خلال اللقاء «إن بلدية بنغازى شرعت فى إعداد هيكلية جديدة تشمل تقسيم المدينة وفق خريطة جغرافية من شأنها ضمان سير أعمال النظافة بشكل منتظم وإتاحة المجال لكافة شركات النظافة تشجيعاً للقطاع الخاص العامل فى هذا المجال».

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