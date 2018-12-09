السراج يبحث مع سلامة وويليامز ترتيبات الملتقى الوطني الليبي

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، خلال لقائه اليوم الأحد مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، الترتيبات الجارية لتنظيم الملتقى الوطني الليبي المزمع عقده في يناير 2019.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللقاء الذي عُـقد بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس جرى خلاله «مناقشة سير الترتيبات الخاصة بالملتقى الوطني،‬⁩ علاوة على آخر المستجدات على الساحة السياسية في ⁧‫ليبيا‬».

‏وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي: «إن الاجتماع تناول مستجدات الوضع السياسي، وخطوات تنفيذ ما جاء في إفادة السيد سلامة أمام مجلس الأمن الدولي وأقره مؤتمر باليرمو في 13 نوفمبر الماضي من عقد المؤتمر الوطني الجامع في الأسابيع الأولى من العام الجديد، وإجراء انتخابات متزامنة لاختيار رئيس للدولة والجسم التشريعي الجديد في الربيع المقبل، وإتمام الاستحقاقات الدستورية السليمة بالخصوص».

وأشار المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحته على «فيسبوك» إلى أن الاجتماع بحث أيضًا «عملية التنسيق بين لجنة الترتيبات الأمنية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وفقًا للآليات المعتمدة لذلك».