مكونات وعناصر الملتقى الوطني في اجتماع بحضور سلامة والمشري

شارك رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، ووزير التخطيط بحكومة الوفاق الوطني الطاهر الجهيمي، في اجتماع لمناقشة مكونات الملتقى الوطني الليبي وعناصره.

وحسب الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لمجلس الدولة، فقد بحث اللقاء نقاطًا عدة من بينها المشاركون في هذا الملتقى والأطراف التي يمثلونها، بالإضافة إلى الملفات التي جمعتها بعثة الأمم المتحدة خلال زيارتها لـ 77 مدينة في ليبيا، التي من المفترض طرح حلول لها في الملتقى الوطني.

كان الملتقى الوطني أصدر نتائج مساره التشاوري، الذي عُـقد في الفترة من 5 أبريل إلى 11 يوليو الماضيين، في تقريره النهائي، متضمنًا 10 نقاط توافقية، أقرها المشاركون في الملتقى بهدف توحيد الليبيين.

