مستشفى ابن سينا بسرت يتسلم شحنة أدوية جديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 ديسمبر 2018, 03:08 مساء
مستشفى ابن سينا بسرت (أرشيفية: بوابة الوسط)

تسلمت مخازن الإمداد الطبي في مستشفى ابن سينا التعليمي في مدينة سرت، اليوم الأحد، شحنة طبية مقدمة من جهاز الإمداد الطبي بمصراتة؛ للمساهمة في تخفيف معاناة المرضى.

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وقال مدير عام المستشفى الدكتور محمد السريتي، لـ«بوابة الوسط»، إن هذه الشحنة تضم مستلزمات تشغيلية، وأدوية لمرضى قسم الغسيل الكلوي، وإسعافات أولية ومحاليل طبية.

وأضاف أن مخازن المستشفى كانت تسلمت اليومين الماضيين شحنة أدوية مقدمة من جهاز الإمداد الطبي بالحكومة الموقتة، تم إرسالها بجهود عضو مجلس النواب عن سرت، زايد هدية.

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