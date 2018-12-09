صنع الله يشيد بالعاملين الرافضين لوقف الإنتاج في الشرارة

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله. (بوابة الوسط)

أثني رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله على عاملي قطاع النفط بحقل الشرارة الذين رفضوا وقف الإنتاج، على الرغم من كلّ التهديدات.

وأوضح، في بيان نشرته المؤسسة على موقعها الإلكتروني، أن «المؤسسة الوطنية للنفط تتفهّم تماما المعاناة التي يعيشها أهالي الجنوب، وهو ما دفعها إلى تركيز مشاريعها النفطية ومشاريع التنمية المستدامة في المنطقة الجنوبية».

لكنه أدان بشدة «هذا العمل غير القانوني»، وحذر كل الأطراف المسؤولة من العواقب الوخيمة لتصرّفاتها. وقال إنّ المؤسسة الوطنية للنفط ستلاحق «كل الأطراف المشاركة في هذا الفعل المشين، وذلك وفقا لأحكام القانون الليبي».

ونبه إلى أن «إغلاق المنشآت النفطية هو الأمر الذي يتعيّن على حرس المنشآت النفطية منع حدوثه»، مشيرا إلى أنه سيكون له تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني، وسيقلّل من الفرص الاقتصادية المحلية، ويضرّ بمصالح كافّة افراد الشعب الليبي.

يذكر أن مجموعة تسمي نفسها حراك «غضب فزان» أعلنت عشرة مطالب بعد إغلاق حقل الشرارة النفطي جنوب غرب البلاد، في خطوة تصعيدية تستهدف الضغط على الجهات المسؤولة من أجل الاستجابة لهذه المطالب.