الأحوال المدنية: تطوير منظومة استخراج البيانات الشخصية

مقر مصلحة الأحوال المدنية. (بوابة الوسط)

أعلنت مصلحة الأحوال المدنية، اليوم الأحد، إتمام عمليات تطوير وحماية منظومة سحب المخرجات، مشيرة إلى عودة عملها بشكل طبيعي ومنتظم.

ونوهت المصلحة، في منشور رسمي عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن رئيس المصلحة محمد بالتمر أصدر تعليماته بضرورة العمل على تطوير منظومات استخراج البيانات الشخصية بعد الإقبال المتزايد من المواطنين على مكاتب السجلات المدنيـة لسحب أوراقهم وشهاداتهم الشخصية، مما سبب إرباكًا شديدًا لهذه المكاتب، وضغطًا كبيرًا على منظومة استخراج الشهادات الشخصية.

ولفتت إلى عودة «منظومة استخراج البيانات للعمل بشكل ممتاز وأكثر أمنًا وحماية»، مشيرة إلى «العمل على تطوير خدماتها التي تقدمها للمواطن الكريم إرضاءً له ولتسهيل الإجراءات عليه».

وفي يوليو الماضي، ناقش نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية آليات تطوير المصلحة.