وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين أحوال المرأة في الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 ديسمبر 2018, 12:51 مساء
من الوقفة الاحتجاجية في غات. (الإنترنت)

طالبت ناشطات المجتمع المدني المهتمات بشؤون المرأة بمدينة غات في وقفتهن الاحتجاجية صباح أمس السبت بضرورة النظر في ما يعانيه الجنوب من تردي الأوضاع المعيشية والافتقار إلى الخدمات الصحية.

ونددت المشاركات في الوقفة الاحتجاجية بالأوضاع الإنسانية والاجتماعية التي تعاني منها النساء في المنطقة الجنوبية من سوء الخدمات الصحية، وما تعانيه المرأة الحامل في متابعة حالتهن الصحية في ظل نقص الكوادر والمعدات الطبية داخل المستشفى، حسب وكالة الأنباء الليبية في طرابلس (وال).

وطالبت المحتجات الحكومة بضرورة الإسراع في استكمال صيانة المستشفى العام المتوقف منذ عدة أعوام، مؤكدات «تأييدهن ومساندتهن حراك غضب فزان ومشروعية مطالبه»، حسب المشاركات بالوقفة.

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