الأمن المركزي يعلن أقصى درجات الاستعداد بالمنطقة الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 ديسمبر 2018, 12:22 مساء
مدير الإدارة العامة للأمن المركزي وضباط الإدارة بالمنطقة الجنوبية خلال اجتماع في طرابلس السبت.(وزارة الداخلية)

أكد مدير الإدارة العامة للأمن المركزي، عميد محمد فتح الله، ضرورة تفعيل الأمن في المنطقة الجنوبية، داعيًا إلى رفع أقصى درجات الاستعداد وأخذ الحيطة والحذر بين جميع منتسبي الإدارة بالمنطقة الجنوبية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدير الإدارة العامة للأمن المركزي مع ضباط الإدارة بالمنطقة الجنوبية صباح أمس السبت بمقر الإدارة بطرابلس، وفق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

ناقش الاجتماع سبل دعم فروع الإدارة بالمنطقة الجنوبية لأداء المهام الموكلة لها على أكمل وجه، والعراقيل التي تواجه عمل هذه الفروع وكيفية تقديم الدعم لها لإنجاح سير العمل بها.

وشدد عميد فتح الله على ضرورة الضبط والربط والالتزام بالزي الرسمي لأعضاء هيئة الشرطة، ونبه إلى ضرورة المحافظة على الأهداف والمرافق الحيوية بالمنطقة باعتبارها من مهام الإدارة المكلفة بها، وعدم التدخل في شؤون عمل هذه المرافق، بل يقتصر عمل أعضاء الإدارة على الحماية والحراسة لهذه المرافق.

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