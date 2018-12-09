حالة الطقس في ليبيا اليوم الأحد 9 ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 ديسمبر 2018, 11:07 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر مناطق الشمال الغربي والجنوب بامتداد مرتفع جوي يعمل على استقرار العوامل الجوية.

وأشارت النشرة الجوية، الصادرة عن المركز، إلى تأثر مناطق الشمال الشرقي بمنخفض جوي يعمل على تكاثر للسحب اليوم، منوهة إلى فرصة هطول أمطار متوسطة إلى جيدة على بعض المناطق قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، مما يؤدي إلى جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقعة على أغلب مناطق البلاد بين 17 و21 درجة مئوية، ولا تتجاوز 15 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية، ومن المتوقع ظهور الضباب أحيانًا على مرتفعات الجبل الأخضر، وفق النشرة الجوية.

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