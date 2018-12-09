انطلاق الحملة الوطنية للتطعيمات

طفل يتلقى جرعة التطعيمات في أول أيام الحملة في طرابلس السبت. (بلدية طرابلس)

انطلقت الحملة الوطنية للتطعيمات لعام 2018 التي تستهدف الأطفال من عمر يوم وحتى سن ما قبل 15 سنة في مختلف أنحاء البلاد.

وتتضمن الحملة التطعيم بالطعم الواقي من شلل الأطفال للأعمار من يوم إلى سن ما قبل ست سنوات، والتطعيم الواقي من الحصبة والحميراء، وكذلك إعطاء فيتامين (أ) للأعمار من تسعة أشهر إلى ما قبل 15 سنة.

وفي طرابلس، انطلقت التطعيمات بالتنسيق مع مكتب الخدمات الصحية لبلدية طرابلس المركز وبالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض وإدارة الخدمات الصحية طرابلس، وبحضور وزير الصحة المفوض وعدد من المسؤولين بقطاع الصحة وممثلين عن منظمات «اليونيسف» و«الصحة العالمية» والهجرة الدولية.

وعلى هامش احتفالية الحملة تم التوقيع على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مقاومة المضادات الحيوية بين وزير الصحة المكلف وممثل المنظمة الصحة العالمية في ليبيا.

وفي بنغازي، انطلقت الحملة تحت إشراف إدارة الخدمات الصحية - بنغازى، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم الخميس المقبل وفق الجدول الزمنى المعد لذلك.

وفي بني وليد، تستهدف الحملة 44 ألف طفل في عدد كبير من المراكز الصحية المنتشرة في مختلف أحياء البلدية، حسب مدير المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد محمد أبوالنيران، الذي قال إن إدارة الخدمات الصحية بني وليد نظمت عدة محاضرات تدريبية للفنيين قبل بدء الحملة.

أما في سرت، فإن الحملة تستهدف تطعيم 62.337 ألف طفل وطفلة من يوم الولادة وحتى عمر 15 سنة من خلال 14 مرفقًا صحيًا منتشرة في مختلف أحياء البلدية، إضافة إلى عشرة فرق طبية مساعدة ستقوم بزيارة التلاميذ المستهدفين بالتطعيم في مدارسهم، وساهمت بلدية سرت في الدعم اللوجستي للحملة بتوفير نقل التطعيمات لجميع المراكز الصحية وتوفير الإعاشة لجميع العناصر الطبية والطبية المساعدة المشاركة في الحملة.