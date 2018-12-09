مؤسسة النفط: إغلاق حقل الشرارة سوف يكلف الاقتصاد الليبي 32 مليون دولار يوميًا

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الأحد 09 ديسمبر 2018, 03:11 صباحا

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط أن إغلاق حقل الشرارة سوف يتسبب في خسائر يومية تقدر بحوالي 32 مليون دولار أميركي يوميًا.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط  في بيان أصدرته ليل السبت أن «الاغلاق سيؤثر على عمليات امداد مصفاة الزاوية بالنفط؛ ممّا سيكبّد الاقتصاد الليبي خسائر إجمالية بقيمة 32,5 مليون دولار أمريكي يوميا».

ولفتت المؤسسة إلى أن «الخسائر اليومية في الانتاج تقدّر بحوالي 315,000 برميل في حقل الشرارة النفطي، و 73,000 برميل في حقل الفيل».

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط على أنها «ستقوم بملاحقة كل الأطراف المشاركة في هذا الفعل المشين، وذلك وفقا لأحكام القانون الليبي».

وثمن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، «شجاعة  كلّ عاملي القطاع الذين رفضوا وقف الإنتاج، على الرغم من كلّ التهديدات».

بالأسماء.. المؤسسة الوطنية للنفط تحدد أسماء المحرضين على غلق حقل الشرارة

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أنها «تتفهّم تماما المعاناة التي يعيشها أهالي الجنوب، وهو ما دفعها إلى تركيز مشاريعها النفطية ومشاريع التنمية المستدامة في المنطقة الجنوبية».

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