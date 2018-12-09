بالأسماء.. المؤسسة الوطنية للنفط تحدد أسماء المحرضين على غلق حقل الشرارة

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط، أسماء من قالت إنهم «المحرّضين» على إغلاق حقل الشرارة النفطي، متهمة آمر الكتيبة 30 مشاة خفيف العقيد علي محمد صالح الحسيني بـ«التقصير وتعميق الأزمة».

ونشرت المؤسسة الوطنية للنفط الأسماء في بيان أصدرته ليل السبت وهم: «عبدالله ابراهيم عبدالله داود، وخالد عيسى ميلى محمد، واغلس الهادي سيتة علي، وعمر الطيب اروفن ، وحمادي موفلح حمدون، وحسن وليد موسى محمد، وعمر الشبكي كاويس، وورزغن محمد حسن انتزني، ومؤمن علي محمد جذوري، وسليمان الشبكي كاويس».

وطالبت المؤسسة «القيادة العليا لحرس المنشآت النفطية باتخاذ اجراءات عاجلة ضدّ كلّ الأشخاص المسؤولين عن هذه الأفعال المشينة»،

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط على أنها «ستقوم بملاحقة كل الأطراف المشاركة في هذا الفعل المشين، وذلك وفقا لأحكام القانون الليبي».

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وثمن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، «شجاعة كلّ عاملي القطاع الذين رفضوا وقف الإنتاج، على الرغم من كلّ التهديدات».