وصول أكثر من 60 مليون لتر بنزين إلى المنطقة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | السبت 08 ديسمبر 2018, 11:35 مساء

وصلت إلى ميناء طرابلس، اليوم السبت، ناقلة النفط «ريزبون» التي تحمل 32 مليون لتر من وقود البنزين، كما وصلت الناقلة «أنوار النصر» إلى ميناء الزاوية النفطي وهي تحمل أيضًا 32 مليون لتر من وقود البنزين.

وطمأنت شركة البريقة لتسويق النفط في بيان أصدرته، مساء السبت، المواطنين بـ«توفر الوقود بمختلف مستودعاتها»، مؤكدة أن «حركة النواقل البحرية تسير بشكل اعتيادي وفق الجداول الزمنية المعدة مسبقًا».

ولفتت الشركة إلى أن «السعات التخزينية بمستودعات الشركة جيدة والعمليات التشغيلية الخاصة بالإمدادات تسير بشكل منتظم بجهود مستخدميها لتوفير المحروقات للمواطن، وبكل يسر».

«البريقة لتسويق النفط»: شركات توزيع وراء الازدحام بمحطات الوقود

وأكدت الشركة أنه بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط يجري تأمين دخول النواقل النفطية إلى جميع الموانئ البحرية، التي تغطي كل المناطق بالبلاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الدولار يبدأ تعاملات الأسبوع بارتفاع طفيف أمام الدينار
ليبيا
رئيس النيجر: إنهاء «الفوضى في ليبيا» يعزز الاستقرار الدائم في الساحل
ليبيا
يقين عبدالمجيد لـ«الوسط»: «المركب» يكشف تطرف الفكر الداعشي.. وسعيدة باستقبال أهل...
ثقافة وفن
يقين عبدالمجيد لـ«الوسط»: «المركب» يكشف تطرف الفكر الداعشي.. وسعيدة باستقبال أهل...
ثقافة وفن
مواطنون يخمدون حريق مساكن البيفيو في شحات
ليبيا
رئيس «الخطوط الليبية»: المخالفات تهدد بإفلاس الشركة.. وأطالب بالتحقيق في ملابسات...
ليبيا
حالة الطقس في ليبيا اليوم السبت 8 ديسمبر
ليبيا
ضو المنصوري: التعديلات الدستورية «كارثية» وتخلق «دكتاتورية جديدة»
ليبيا
بعد استئناف التصدير.. مؤسسة النفط تعلن القدرة الاستيعابية لثلاثة موانئ
ليبيا
تفاصيل مباحثات حفتر وكونتي.. إيطاليا تؤمن بـ«دور مرموق» لحفتر في ليبيا
ليبيا
‫الليبية للحديد والصلب: توفير 6 آلاف وظيفة جديدة ورفع الإنتاج إلى 4 ملايين طن ...
ليبيا
مطالبة برلمانية للحكومة الإيطالية باتخاذ قرار بشأن سفيرها إلى ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حساء البطاطا الحلوة للحمية الغذائية