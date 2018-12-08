وصول أكثر من 60 مليون لتر بنزين إلى المنطقة الغربية

وصلت إلى ميناء طرابلس، اليوم السبت، ناقلة النفط «ريزبون» التي تحمل 32 مليون لتر من وقود البنزين، كما وصلت الناقلة «أنوار النصر» إلى ميناء الزاوية النفطي وهي تحمل أيضًا 32 مليون لتر من وقود البنزين.

وطمأنت شركة البريقة لتسويق النفط في بيان أصدرته، مساء السبت، المواطنين بـ«توفر الوقود بمختلف مستودعاتها»، مؤكدة أن «حركة النواقل البحرية تسير بشكل اعتيادي وفق الجداول الزمنية المعدة مسبقًا».

ولفتت الشركة إلى أن «السعات التخزينية بمستودعات الشركة جيدة والعمليات التشغيلية الخاصة بالإمدادات تسير بشكل منتظم بجهود مستخدميها لتوفير المحروقات للمواطن، وبكل يسر».

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وأكدت الشركة أنه بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط يجري تأمين دخول النواقل النفطية إلى جميع الموانئ البحرية، التي تغطي كل المناطق بالبلاد.