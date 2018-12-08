محاضرة توعوية حول مرض الإيدز وطرق الوقاية منه بجامعة طبرق

نظمت شبكة «تثقيف الأقران» (واي بير) التابعة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم السبت، محاضرة توعوية تثقيفية ضد مرض الإيدز وطرق الوقاية منه بجامعة طبرق بحضور عدد من طلبة الجامعة.

وقال مسؤول نقطة اتصال طبرق لشبكة «تثقيف الأقران» التطوعية ضد مرض الإيدز، معتز الحاسي لـ«بوابة الوسط» إن «شبكة تثقيف الأقران بين الشباب (Y-PEER) هي مبادرة خلاقة متكاملة من الشباب إلى الشباب أطلقها صندوق الأمم المتحدة للسكان تشمل في عضويتها آلاف الشباب على مستوى العالم».

وأوضح الحاسي أن الشبكة تعمل «في مجال أهداف التنمية المستدامة (SDGs) والصحة الإنجابية والصحة الجسمانية (SRHR) للمراهقين والمراهقات والعنف القائم على النوع الاجتماعي (GBV)، حيث إنها تأسست في ليبيا سنة 2010 وانضم إليها عديد الشباب في ورش عمل تدريب مثقفي الأقران».

وأضاف الحاسي أنهم قاموا بإحياء الأيام العالمية كالأيدز والسرطان وسرطان الثدي وغيرها لتوعية الناس بمخاطر هذه الأمراض وطرق الوقاية منها ومحاولة مكافحتها من خلال تثقيف المواطنين وتوعيتهم وصقلهم بالمعارف اللازمة.

وتتواجد الشبكة في طرابلس وبنغازي وغريان وسبها والزاوية والخمس وسرت وطبرق والمرج ودرنة والقبة ومصراتة وجنزور والكفرة وأجدابيا، وتعمل بالشراكة مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض الذي يدعم (Y-PEER) منذ تأسيسها، بالإضافة إلى العمل مع مؤسسات حكومية ومدنية أخرى من أجل الوصول إلى أكبر قدر ممكن من الشباب.