استعدادًا للحملة الوطنية.. توزيع التطعيمات على 14 مرفقًا صحيًّا بمنطقة سرت

باشرت اللجنة المكلفة الإشراف على التطعيمات المركزية التابعة لقطاع الصحة في بلدية سرت، في توزيع وصرف التطعيمات على المرافق والمراكز الصحية بمنطقة سرت، أمس الجمعة، لبدء الحملة الوطنية للتطعيمات التي تنطلق بالتزامن في مختلف مناطق ليبيا وتستهدف الأطفال من سن يوم واحد حتى 15 عامًا خلال الفترة من 8 إلى 15 ديسمبر الجاري.

وقال رئيس اللجنة، الدكتور محمد إدريس لـ«بوابة الوسط» اليوم السبت، إن عدد المراكز والوحدات الصحية التي تستقبل المستهدفين بالتطعيمات من الأطفال 14 مرفقًا صحيًّا بمدينة سرت وضواحيها من أبونجيم وزمزم حتى هراوة شرق وأبوهادي جنوب سرت.

وأشار إدريس إلى أن هناك 10 فرق طبية شكَّلها قطاع الصحة لزيارة المدارس من أجل تطعيم التلاميذ وفقًا للإجراءات الإدارية بين قطاعي الصحة والتعليم في بلدية سرت.

وأكد اتخاذ كافة الترتيبات والاستعدادات اللازمة لنجاح الحملة الوطنية للتطعيمات، مضيفاً أن العدد المستهدف خلال الحملة في المدينة أكثر من 60 ألف طفل وتلميذ لتطعيمهم ضد أمراض الحصبة والحصبة الألمانية وشلل الأطفال وفيتامين «أ».

وبيَّـن إدريس أن التطعيمات مقدمة من منظمة الصحة العالمية وستكون متوافرة بجميع المراكز الصحية المستهدفة بالحملة خلال ساعات الدوام الرسمية، مشيرًا إلى أن إدارة الخدمات الصحية بسرت عقدت ملتقيات للفرق الطبية بالمرافق الصحية للتعريف بالحملة، بمشاركة أكثر من 150 عنصرًا طبيًّا.