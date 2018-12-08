بالصور: انطلاق الحملة الوطنية للتطعيمات في طبرق

انطلقت، صباح اليوم السبت، الحملة الوطنية للتطعيمات في بلدية طبرق شرق البلاد، التي ينفذها مكتب الرعاية الصحية الأولية بإدارة الخدمات الصحية في البلدية تحت إشراف المركز الوطني لمكافحة الأمراض السارية، بالتزامن مع انطلاق الحملة في مختلف مناطق ليبيا.

وتستهدف الحملة الوطنية للتطعيمات، التي تستمر على مدى ستة أيام متواصلة، تطعيم الأطفال من سن يوم واحد إلى 15 عامًا ضد أمراض الحصبة والحميراء وشلل الأطفال وإعطاء فيتامين A.

وقال مدير إدارة الخدمات الصحية بطبرق عبدالمنعم أسويكر لـ«بوابة الوسط» إن الحملة «تستهدف تطعيم الفئات العمرية من سن يوم إلى ما قبل 6 سنوات ضد مرض شلل الأطفال ومن سن 9 أشهر إلى ما قبل 15 عامًا ضد أمراض الحصبة والحميراء، بالإضافة لفيتامين A».

وأكد أسويكر أن التطعيمات متوافرة في جميع المراكز الصحية بمدينة طبرق وما جاورها، مشيرًا إلى أن الحملة يجري تنفيذها برعاية منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) تحت شعار «معًا من أجل سلامة أطفالنا».