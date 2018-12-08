بلدية أبوسليم تعلن انتهاء أعمال الصيانة بمدرسة الاستقلال

مدرسة الاستقلال ببلدية أبوسليم بعد انتهاء أعمال الصيانة والترميم. (صفحة البلدية على فيسبوك)

أعلنت بلدية أبوسليم، إحدى بلديات طرابلس الكبرى، انتهاء أعمال ترميم وصيانة مدرسة الاستقلال التي كانت تفتقر لأبسط الشروط الأساسية وتعاني تسرب المياه بسبب هطول الأمطار وتهالك سقف الفصول، وانعدم خدمة دورات المياه.

وقال مكتب الإعلام بالبلدية إن عملية الصيانة والترميم جرت بالتنسيق مع مراقبة التعليم في أبوسليم، حيث أُعيد «صب سقف للمدرسة وعلاج مشكلة تسريب المياه، ومعالجة الجدران التي كانت تعاني رطوبة، وصيانة الكهرباء والإنارة فيها بعد أن كانت معدومة نهائيًّا».

وأوضح مكتب الإعلام أنه تم تركيب أبواب جديدة للفصول وصيانة شاملة لدورة المياه بالمدرسة، مشيرًا إلى أن «مدرسة الاستقلال كانت تفتقر للصيانة وغياب مَن لهم الدور الأكبر من حيث الاختصاص والمسؤولية، كوزارة التعليم ومصلحة تقنية وصيانة المرافق التعليمية».