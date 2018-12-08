إجلاء 60 عائلة من القرية السياحية في قاريونس ببنغازي بسبب السيول

عملية إجلاء عائلات من مناطق السيول في بنغازي. (الإنترنت)

أعلن مسؤول مكتب الإعلام ببلدية بنغازي، نضال الكاديكي، إجلاء 60 عائلة مقيمة داخل القرية السياحية بمنطقة قاريونس في مدينة بنغازي، أمس الجمعة، التي غرقت بسبب السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة خلال الأيام الماضية.

وأوضح الكاديكي لـ«بوابة الوسط» أن بلدية بنغازي كلفت «شركة البناء والتشييد عمليات شفط المياه الراكدة نتيجة هطول الأمطار بغزارة وارتفاع منسوب المياه بالوادي من القرية السياحية»، مشيرًا إلى أن القرية «غرقت بسبب انسداد ارتفاع منسوب المياه بالوادي نتيجة البناء العشوائي على مجرى سد وادي القطارة المؤدي إلى البحر».

وأرجع مسؤول مكتب الإعلام ببلدية بنغازي، نضال الكاديكي، سبب برك المياه الراكدة إلى «تغير مسار السيول بمجرى الوادي»، مؤكدًا أن عمليات فتح المسارات شبه انتهت وكافة الطرق مفتوحة، ولا يزال العمل جاريًّا على قدم وساق تحسبًا لأي طارئ».

وشهدت مدينة بنغازي خلال الأيام الماضية هطول أمطار غزيرة ما أدى إلى عرقلة الحركة داخل المدينة وضواحيها، ودفع الحكومة الموقتة إلى تعليق الدراسة.