الدولار يهبط ويفشل في كسر حاجز الخمسة دنانير

فشلت العملة الأميركية في كسر حاجز الخمسة دينارات في نهاية تعاملات اليوم السبت بالسوق الموازية، وواصلت هبوطها أمام الدينار الليبي للأسبوع الثالث على التوالي، إذ تراجعت إلى 4.93 دينار بعد ظهر اليوم، بعد أن لامست في وقت سابق الخمسة دينارات.

كان الدولار الأميركي استهل تعاملات مطلع الأسبوع بارتفاع طفيف أمام الدينار الليبي، مقابل السعر الذي سجله نهاية الأسبوع الماضي، إذ زاد الدولار الأميركي إلى 4.99 دينار مقابل 4.96 دينار الخميس، بفارق ثلاثة قروش، لكنه عاد للخسارة إلى 4.93 دينار وهو أدنى من سعر الصرف الذي سجله الدولار في نهاية الأسبوع الماضي.