مواطنون يخمدون حريق مساكن البيفيو في شحات

أثناء محاولة السيطرة على الحريق

أكد مصدر محلي أن مواطنين تمكنوا من إخماد حريق شب بمنزلين في مساكن شركة السدود، المعروفة بالبيفيو، في مدينة شحات.

وقال المصدر، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن المواطنين لبوا نداء العائلتين، وهرعوا لإخماد النيران بمياه أمدوا بها من المساكن المجاورة وأصحاب سيارات المياه الكبيرة، مشيرًا إلى أن الدفاع المدني لم يكن متواجدًا أثناء وبعد إخماد الحريق.

وذكر المصدر أن قوات الشرطة قدمت إلى مكان الواقعة لتقديم المساعدة وتنظيم حركة السير بطريق «شحات - قرنادة»، لافتًا إلى أن النيران خلفت أضرارًا مادية كبيرة، فيما لم تسجل أضرارًا بشرية.