بحقل السرير وميناء الحريقة.. هكذا بدأت «أجوكو» من 47 عاما

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 ديسمبر 2018, 12:16 مساء
مقر شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) موقع الشركة الإلكتروني.

في السابع من ديسمبر 1971 جرى تأميم أصول »شركة بريتش بتروليوم البريطانية BP» في عقد الامتياز 65، لتتأسس أول شركة وطنية ليبية تحت اسم «شركة الخليج العربي للاستكشاف».

وأمس الجمعة يكون قد مر 47 عاما على إنشاء شركة الخليج العربي للنفط والغاز«أجوكو» التي أدارت في البداية حقلا نفطيا واحدا هو حقل السرير، وميناء لتصدير النفط الخام هو ميناء الحريقة، حسب صفحة الحقل على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويبلغ إنتاج حقل السرير حاليا حوالي 225 ألف برميل يوميا، ويمكن زيادة إنتاجه إلى 300 آلف برميل بتنفيذ برامج صيانة الآبار المقفلة، وحفر المزيد من الآبار التطويرية.

ويزود الحقل حاليا مصفاة السرير بحوالي عشرة آلاف برميل في اليوم، وباقي الإنتاج يضخ إلى ميناء الحريقة بطبرق عبر خط قطره 34 بوصة وطوله 513 كيلومتر. يبلغ الاحتياطي حوالي 45% من الاحتياطي الكلي القابل للاسترداد بالوسائل التقليدية.

لقطة جوية لحقل السرير (أرشيفية: الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ضو المنصوري: التعديلات الدستورية «كارثية» وتخلق «دكتاتورية جديدة»
ليبيا
بعد استئناف التصدير.. مؤسسة النفط تعلن القدرة الاستيعابية لثلاثة موانئ
ليبيا
تفاصيل مباحثات حفتر وكونتي.. إيطاليا تؤمن بـ«دور مرموق» لحفتر في ليبيا
ليبيا
‫الليبية للحديد والصلب: توفير 6 آلاف وظيفة جديدة ورفع الإنتاج إلى 4 ملايين طن ...
ليبيا
مطالبة برلمانية للحكومة الإيطالية باتخاذ قرار بشأن سفيرها إلى ليبيا
ليبيا
مسئول بالتحالف: ستيفاتي ويليامز أكدت على حضور الرئاسي ومجلسي النواب والدولة ...
ليبيا
هروب محترف وعصيان اللاعبين وتلويح باستقالة الجهاز الفني في الأهلي بنغازي
رياضة محلية
مجلس الدولة يستغرب تصريحات رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
ليبيا
في العدد 159: توافق مفاجئ بين «النواب» و«الدولة».. وتأييد دولي للملتقى الوطني
ليبيا
صنع الله: ليبيا أغلقت 7 موانئ من أصل 8 لتصدير النفط نتيجة سوء الأحوال الجوية
ليبيا
السايح: تأمين المفوضية ومقار التصويت بكفاءة عالية شرط أساسي للاستفتاء على ...
ليبيا
طاهر السُني يتحدث عن ثلاثة لقاءات مهمة عقدها السراج
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حساء البطاطا الحلوة للحمية الغذائية