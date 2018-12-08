بحقل السرير وميناء الحريقة.. هكذا بدأت «أجوكو» من 47 عاما

مقر شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) موقع الشركة الإلكتروني.

في السابع من ديسمبر 1971 جرى تأميم أصول »شركة بريتش بتروليوم البريطانية BP» في عقد الامتياز 65، لتتأسس أول شركة وطنية ليبية تحت اسم «شركة الخليج العربي للاستكشاف».

وأمس الجمعة يكون قد مر 47 عاما على إنشاء شركة الخليج العربي للنفط والغاز«أجوكو» التي أدارت في البداية حقلا نفطيا واحدا هو حقل السرير، وميناء لتصدير النفط الخام هو ميناء الحريقة، حسب صفحة الحقل على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويبلغ إنتاج حقل السرير حاليا حوالي 225 ألف برميل يوميا، ويمكن زيادة إنتاجه إلى 300 آلف برميل بتنفيذ برامج صيانة الآبار المقفلة، وحفر المزيد من الآبار التطويرية.

ويزود الحقل حاليا مصفاة السرير بحوالي عشرة آلاف برميل في اليوم، وباقي الإنتاج يضخ إلى ميناء الحريقة بطبرق عبر خط قطره 34 بوصة وطوله 513 كيلومتر. يبلغ الاحتياطي حوالي 45% من الاحتياطي الكلي القابل للاسترداد بالوسائل التقليدية.

لقطة جوية لحقل السرير (أرشيفية: الإنترنت)