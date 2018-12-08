حالة الطقس في ليبيا اليوم السبت 8 ديسمبر

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الفرصة مازالت مهيأة لسقوط أمطار متفرقة، خاصة على مناطق الشمال الشرقي من البلاد، مع توقع بدرجات حرارة منخفضة نسبيًا، فيما يبقى الطقس مستقرًا على مناطق الوسط والجنوب.

رأس جدير حتى مصراتة - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على بعض المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (17-21مْ) ولا تتجاوز (15مْ) على المناطق الجبلية، وتسجل اخفاضًا طفيفًا يوم الغد على أغلب المناطق.

سرت سهل بنغازي حتى مساعد - جالو - مرادة

تتكاثر السحب هذا اليوم من حين لآخر، مع سقوط أمطار متفرقة، توقع المركز أن تكون جيدة على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، تصحبها خلايا من السحب الرعدية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًأ على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (15-21مْ).

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (15-20مْ).