دعم دولي وإحباط محلي يسبق الملتقى الوطني

دعم دولي كبير تلقاه الملتقى الوطني الليبي المزمع تنظيمه في الأسابيع الأولى من العام 2019، خصوصاً من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، إلا أن شكوكاً تخيم على نتائج هذا المؤتمر في ضوء استمرار الانقسام السياسي والتوترات الأمنية في الداخل الليبي، والتساؤلات المسبقة التي بدأت تجد صداها بين السياسيين والمراقبين حول الشخصيات التي ستحضر هذا الملتقى ومخرجاته المتوقعة.

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وخلال هذا الأسبوع، سجل الملتقى الوطني الليبي حضورا دوليا ملحوظا، إذ أطلعت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، ستيفاني ويليامز، في بنغازي شخصيات من المجتمع المدني على المستجدات الخاصة بتحضير الملتقى الوطني.

كما جددت الولايات المتحدة دعمها المؤتمر الجامع، كجزء من خطة المبعوث الأممي غسان سلامة لسنة 2018، وذلك خلال لقاء وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج في بروكسل.

دعم أوروبي لخطة سلامة

وفي توقيت متزامن، أكدت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فريدريكا موغيريني، الثلاثاء، دعم الاتحاد الأوروبي خطة المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، التي تقضي بعقد الملتقى الوطني الجامع في الأسابيع الأولى من العام الجديد.

جاء هذا الدفع نحو عقد المؤتمر، بعد نحو شهر من إعلان مبعوث الأمم المتحدة أن مؤتمراً وطنياً سيعقد في ليبيا في الأسابيع الأولى من العام 2019 من أجل الدفع لإجراء انتخابات في الربيع. وقال غسان سلامة أمام مجلس الأمن إن المؤتمر سيوفر «منصة» لليبيين للتعبير عن رؤاهم للمستقبل، بحيث لا يتم الاستمرار في «تجاهلهم» من قبل هؤلاء الذين هم في السلطة في هذا البلد المنقسم.

ويراهن غسان سلامة على أن يتمكن الليبيون من اتخاذ قرار بشأن تحديد موعد الانتخابات وإطار العمل الدستوري وآلية لحسن توزيع الموارد ومواضيع أخرى خلال المؤتمر، ويؤكد بشكل واضح أنه سيرفع «هذه التوصيات لمجلس الأمن في الأمم المتحدة، الذي بدوره سيضغط من أجل تنفيذها».

ويريد سلامة حصد جهود 77 اجتماعاً في 43 بلدية ليبية، إذ قال تقرير صادر عن مركز الحوار الإنساني، المؤلف من 77 صفحة، إن أكثر من 7000 ليبي شاركوا في الاجتماعات وإن 30% منهم شاركوا عبر الإنترنت لأن عدم الاستقرار جعل من المتعذر الحضور. وقال المركز إنه في اجتماع واحد في مدينة سبها بجنوب البلاد، التي شهدت اضطرابات لسنوات بسبب العنف القبلي، اتفقت الجماعات المتناحرة على وقف إطلاق النار للسماح للاجتماع العام النادر بالمضي قدمًا.

في المقابل، تبدي كافة الأطراف تجاوباً شكلياً مع المؤتمر، إذ يحظى برعاية أممية ورعاية ليبية رسمية، حيث أصدر فائز السراج رئيس حكومة الوفاق، قراراً بتسمية اللجنة التحضيرية للإعداد للمؤتمر برئاسة عبداللطيف الشويرف، وعضوية 22 شخصية يمثلون أكاديميين وخبراء وشخصيات وطنية من جميع المكونات والمناطق، تتولى إجراء مشاورات وحوار مع الأطراف والهيئات الأساسية المنخرطة في المصالحة.

بيد أن مراقبين يقولون إن الخلافات التي كشفها مؤتمر باليرمو تصعب مهمة المؤتمر الجامع في التوصل إلى حلول سريعة للأزمة الليبية، خصوصاً في ضوء فشل الجهود الإقليمية والدولية لإقناع فائز السراج والمشير خليفة حفتر، بالتوصل إلى توافقات تفتح الطريق لتسوية الأزمة سياسياً، وفشل كل المبادرات التي طرحت في السابق للملمة أطراف النزاع.

وفي 12 نوفمبر الماضي، أكد بيان اجتماع باليرمو ترحيبه بدعوة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة في إحاطته الأخيرة لعقد المؤتمر الوطني الجامع مطلع 2019، واغتنامه من أجل التخلي عن استخدام القوة، واعتماد جدول زمني لتحقيق تقدم في توحيد المؤسسات.

وطالب الاجتماع، بالتعهد بدعم نتائج الملتقى الوطني وممارسة الضغط على القادة المعنيين ومؤسساتهم من أجل تنفيذها دون تأخير، والتشديد على أن الملتقى الوطني لا ينبغي أن يكون مؤسسة جديدة ولا بديلاً عن المؤسسات التشريعية القائمة.

في الوقت نفسه، تقول مصادر مطلعة إن المؤتمر سيجمع ممثلين عن النظام السابق والثوار والقبائل والقوى السياسية والأقليات والمرأة والشباب، فضلاً عن ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والحكومة الموقتة.

جدوى المؤتمرات

على صعيد أشمل، سلطت جريدة «واشنطن بوست» الأميركية الضوء على الجدوى من عقد مؤتمرات دولية حول ليبيا، على غرار مؤتمر باليرمو الذي انعقد منتصف الشهر المنصرم، وهل عقد المؤتمرات الدولية هو السبيل الأفضل لحل أزمة مثل تلك التي تشهدها ليبيا منذ سنوات؟

وقال معد التقرير الباحث في المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، زيد العلي، إن مقترح سلامة بعقد الملتقى الوطني الذي يهدف إلى «رسم مسار جديد بغض النظر عما تريده المؤسسات الموجودة حالياً»، يعني إدخال تعديل جذري على الخطة الانتقالية في ليبيا المعلنة في العام 2012، بعد الفشل في تحقيق أي تقدم يذكر على الجبهات المختلفة.

وذكر أن الخطة الأصلية كانت تقضي بإقامة مؤتمر وطني تعقبه انتخابات رئاسية وبرلمانية على مستوى ليبيا، لكنها أصبحت موضع شكوك وتساؤلات بعد أن فشل مجلس النواب في إقرار قانون الاستفتاء.

وقال: «رغم أنه لم تتم مناقشة تفويض المؤتمر أو آلية اتخاذ القرارات أو الإطار الزمني له، إلا أنه قد يضفي بعض الشرعية لوضع قواعد دستورية جديدة».

من جانبها سلطت جريدة «واشنطن بوست» الأميركية الضوء على الجدوى من عقد مؤتمرات دولية حول ليبيا، على غرار مؤتمر باليرمو الذي انعقد منتصف الشهر الجاري، وهل عقد المؤتمرات الدولية هو السبيل الأفضل لحل أزمة مثل تلك التي تشهدها ليبيا منذ سنوات؟

وقال معد التقرير الباحث في المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، زيد العلي، إن مقترح سلامة بعقد الملتقى الوطني الذي يهدف إلى «رسم مسار جديد بغض النظر عما تريده المؤسسات الموجودة حالياً»، يعني إدخال تعديل جذري على الخطة الانتقالية في ليبيا المعلنة في العام 2012، بعد الفشل في تحقيق أي تقدم يذكر على الجبهات المختلفة.

وذكر أن الخطة الأصلية كانت تقضي بإقامة مؤتمر وطني تعقبه انتخابات رئاسية وبرلمانية على مستوى ليبيا، لكنها أصبحت موضع شكوك وتساؤلات بعد أن فشل مجلس النواب في إقرار قانون الاستفتاء.

وقال: «رغم أنه لم تتم مناقشة تفويض المؤتمر أو آلية اتخاذ القرارات أو الإطار الزمني له، إلا أنه قد يضفي بعض الشرعية لوضع قواعد دستورية جديدة».

ويرى المبعوث الأممي أن الملتقى يوفر منصة وصوتاً للشعب الليبي، ما أثار تكهنات بأن المشاركين في هذا الحدث سيمثلون الدوائر الاجتماعية المختلفة في ليبيا، ولن يقتصروا على كونهم ممثلين للقوى السياسية الرئيسية.

ورغم أهمية تنظيم مثل تلك المؤتمرات، إذ أنها توفر فرصاً مهمة للنقاش حول مستقبل البلاد، إلا أن التقرير حذر من أنها أيضاً تأتي «محفوفة ببعض المخاطر».

واستشهد الكاتب بتجارب بعض دول الربيع العربي بالمنطقة، وقال إن «السمة الأساسية لفشل المرحلة الانتقالية في اليمن كانت مؤتمر الحوار الوطني الذي فشل في أن يكون منبراً للدوائر الاجتماعية المختلفة للمشاركة إلى جانب القوى السياسية، ولم تعكس مناقشات المؤتمر التطورات السريعة على الأرض، حيث فرضت بعض الأطراف نفسها بالقوة».

ولهذا أكد التقرير أن أي مساعٍ لفرض قرارات سياسية في ليبيا مصيرها الفشل دون دعم القوات التي تسيطر فعلياً على الأرض، كما أنه أشار إلى استحالة إجراء استفتاء بسبب الوضع الأمني المتدهور وبسبب غياب التوافق حول القضايا المهمة.

وفي إشارة إلى تأثير الوضع الأمني، قال الكاتب: «الوضع في ليبيا الآن يشبه الوضع الذي شهده الصومال في العام 2012، عندها اتفق الصوماليون، إلى جانب المجتمع الدولي، على كتابه دستور موقت يضع إطاراً سياسياً شرعياً للبلاد ويمهد الطريق أمام الانتخابات، لكن بعد ست سنوات، لا تزال الدولة ضعيفة دون تغيير سياسي يذكر».

الخروج من الحالة الانتقالية

ورأى معد التقرير أن ليبيا بحاجة أولاً وقبل أي شيء إلى إخراج نفسها من الحالة الانتقالية الراهنة، مؤكداً أن وضع دستور جديد بمثابة «كتابة شهادة ميلاد جديدة» للدولة الحديثة، وهو يمثل عقداً سياسياً واجتماعياً جديداً يستمد شرعيته من رغبة الشعب الليبي نفسه.

وقال: «إن الانتهاء من كتابة دستور جديد خطوة حاسمة من أجل الخروج من الوضع الانتقالي، ووضع الأسس المطلوبة لبناء مجتمع جديد»، متابعاً: «في حالة مثل ليبيا، فإن وجود تسوية دستورية من شأنه التوفيق بين مزاعم كل طرف حول السلطة الشرعية، وتوفير رؤية مشتركة تكون الأساس الذي تبدأ عنده عملية بناء الدولة».

لكنه، في الوقت نفسه، أكد أن وضع أسس لبناء الدولة يتطلب أولاً الإيفاء بمجموعة من الشروط، أهمها وجود حد أدنى من الأمن، وقبول أولئك الموجودين على رأس السلطة، الذين هم بحاجة إلى العمل معاً، وحل خلافاتهم عبر السياسة وليس من خلال العنف.

لكن مع تدهور الوضع الأمني في معظم مناطق ليبيا، والتأخر في وضع الدستور، قال الكاتب: «إن الحل المتاح المتداول هو إجراء مؤتمر وطني يحظى بالشرعية عند مختلف الفصائل من أجل إيجاد نقطة بداية جديدة»، لكنه اعتبر أنه «بناء على التجارب السابقة، يجب علينا الاستعداد إلى أن هذا الحل ربما لن يكتب بداية ليبيا الجديدة، لكنه قد يكون مجرد خطوة أخرى صوب النهاية».

ووسط موجة التشاؤم بشأن المؤتمر، ما تزال بعض الأصوات تبدي شيئا من التفاؤل، ويقول المحلل الأمني ورئيس المجلس الاستشاري بالمجلس الوطني للعلاقات الأميركية الليبية ولفغانغ بوسزتا: «يركز الأميركيون حتى الآن على مكافحة الإرهاب في ليبيا وآمل أن يكون الملتقى الوطني الجامع الذي ستنظمه البعثة الأممية إلى ليبيا في يناير المقبل فرصة حقيقية لحشد الجهود لتحقيق الاستقرار وتوفير الآليات لاستخدام عوائد النفط كعامل للحفاظ على وحدة البلاد».

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ويوضح عضو مجلس النواب، مفتاح عيسى، أن «المؤتمر لن يكون بديلاً للأجسام السياسية الموجودة حالياً، أو جسماً موازياً، وإنما ملتقى ستشارك فيه الأجسام الموجودة حالياً، وأنّه وسيلة لحض مختلف الأطراف على القيام بعملها، واستكمال استحقاقاتها».

ويبقى التساؤل قائما حول ما إذ كانت جهود المبعوث الأممي ودعم الأطراف الدولية الفاعلة ستكون رمانة الميزان في التوصل لتوافق نهائي يضع حدا للأزمة الليبية.