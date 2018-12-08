عبد الجليل يبحث تنفيذ مشروع الدفع بالبطاقة الإلكترونية لطلبة الخارج

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 ديسمبر 2018, 10:13 صباحا
وزير التعليم خلال الاجتماع (وزارة التعليم بحكومة الوفاق)

التقى وزير التعليم في حكومة الوفاق عثمان عبد الجليل، الجمعة، مدير عام الشركة العربية للخدمات المالية إبراهيم جاسم، إذ بحث الطرفان آلية تفعيل مشروع الدفع المباشر من خلال البطاقات الإئتمانية للطلبة الدارسين في الخارج، والذي تعتزم الوزارة الشروع في تنفيذه.

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وفي تصريحات أوردتها الوزارة على صفحتها الرسمية بـ «فيسبوك»، أفاد وكيل التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام المهندس عادل جمعة، بأن الهدف من هذا المشروع هو تقديم خدمة للموفد بشكل عملي وسريع دون تكليف الطالب أي رسوم، وأن الاجتماع جاء لمعالجة أي ملاحظات تم تدوينها خلال الفترة الماضية من جهات الدولة المختلفة.

ومن جانبه، أكد مدير عام الشركة العربية للخدمات المالية إبراهيم جاسم أن شركته ستلتزم بكافة الملاحظات وستعمل مع الوزارة من أجل أن يرى هذا المشروع النور في أسرع وقت.

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وأوضح مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين الدكتور محمد العتوق، عقب الاجتماع، أن المشروع سيكون في مرحلته الأولى في ساحتي بريطانيا وماليزيا بهدف أن يعرف الطلبة قيمة وفعالية هذا المشروع الوطني.

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