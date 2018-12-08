بتمويل أممي.. صيانة إحدى المدارس المتضررة من «داعش» في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 08 ديسمبر 2018, 09:24 صباحا
مواد بناء داخل فناء المدرسة (أرشيفية: الإنترنت)

بدأت أعمال الصيانة الشاملة بمدرسة «سناء يوسف للتعليم الأساسي» في سرت، التي تعرضت لأضرار جسيمة جراء حرب تحرير سرت من تنظيم «داعش» الإرهابي عام 2016.

وقال مصدر في مراقبة تعليم سرت، لـ«بوابة الوسط»، إن  أعمال الصيانة ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ضمن مشروع صندوق دعم الاستقرار في ليبيا لتنفيذ صيانة 12 مؤسسة تعليمية في المدينة.

وأوضح المصدر أن شركة «المياز للمقاولات» تدير أعمال الصيانة التي تشمل بناء طابقين بسعة 22 فصلاً دراسيًا، ومرافق المدرسة، وتشييد مظلة للطابور الصباحي، وصيانة الملعب المعشب الرياضي، وأعمال طلاء وتركيب أبواب ونوافذ وصيانة كهربائية وسباكة.
 
وأشار المصدر إلى أن تكلفة مشروع الصيانة تتعدى 250 ألف دولار، وأن مدة التنفيذ أربعة أشهر، تحت إشراف ومتابعة إدارة مشروعات بلدية سرت.

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