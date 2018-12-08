وصول سيارة مطافئ حديثة إلى مدينة سرت

وصلت أول سيارة مطافئ حديثة لمدينة سرت من واقع 3 سيارات إطفاء لبلدية سرت بناء على التنسيق بين وزير الداخلية المفوض وعميد بلدية سرت المدة الماضية.

وقال مصدر محلي لـ«بوابة الوسط» السبت إن «مدينة سرت لاتوجد بها سيارة إسعاف منذ أكثر من 3 سنوات».

وأشار المصدر إلى أن سيارة المطافئ سلمت إلى مكتب الهيئة الوطنية للسلامة بسرت الذي تعهد عميد بلدية سرت بالقيام بصيانته وتوفيرالتجهيزات الخاصة بالعمل.

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ولفت المصدر إلى أن بلدية سرت اتفقت مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى لتوريد سيارة إطفاء حديثة مجهزة إلى سرت الفترة القادمة القريبة ووجود ترتيبات لاسترجاع سيارة المطافيء الخاصة بمطار سرت الدولي.