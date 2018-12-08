عامان على تحرير سرت وأسر الشهداء من المدينة تنتظر قرار المجلس الرئاسي

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 08 ديسمبر 2018, 01:00 صباحا

مع حلول الذكرى الثانية لتحرير سرت من تنظيم «داعش» الإرهابي لاتزال عائلات الشهداء  ببلدية سرت فى انتظار صدور قرار من المجلس الرئاسي  لحكومة الوفاق الوطنى للشهداء من أبناء  مدينة سرت الذين قتلوا وصلبوا على يد التنظيم الإرهابي  عام 2015- 2016 قبل بدء عملية البنيان المرصوص وذلك باعتبارهم شهداء اسوة بشهداء العمليات القتالية للبنيان المرصوص.

وقال الناطق باسم المجلس البلدى سرت لـ«بوابة الوسط» السبت إن «هذا الملف جرى الاتفاق بشأنة بين عميد بلدية سرت ورئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق فائز السراج  خلال زيارتة  الشهر الماضى الى سرت والاتفاق بشأنه».

يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج «تسلم خلال زياراته للمدينة مذكرة من المجلس البلدي سرت طالب فيه الاسراع باصدار قرار الرئاسى باعتبارهم شهداء وتضمنيهم لقائمة وزارة أسر الشهداء والمفقودين وصرف التعويضات والمكافات  الشهرية اسوة للاخرين».

السراج يؤكد التسريع بملف التعويضات للمواطنين بسرت

 كما تظمنت المذكرة أيضًا «مطالب بلدية سرت بالاستعجال بتكلبف فرق فنية للبحث عن المفقودين وتعويض الأسر من  أهالى الشهداء الذين قام التنظيم الإرهابى بحرق منازلهم».

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