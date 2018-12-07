بعد استئناف التصدير.. مؤسسة النفط تعلن القدرة الاستيعابية لثلاثة موانئ

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 ديسمبر 2018, 08:05 مساء
ميناء الحريقة النفطي. (الإنترنت)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الجمعة، عن إعادة فتح موانئ تصدير الخام بشرق البلاد، بعد إغلاقها في وقت سابق بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال بيان المؤسسة إن صهاريج التخزين في ميناء السدرة يمكنها أن تستوعب إنتاج ثلاثة أيام، لافتة إلى أنه يجري تحميل ناقلة واحدة حاليًا بينما تبحر أخرى صوب الميناء.

إعادة فتح موانئ تصدير النفط بشرق ليبيا

وقالت المؤسسة إن صهاريج التخزين في ميناء رأس لانوف بها سعة تخزينية لأربعة أيام أخرى، وأن السعة التخزينية لصهاريج الحريقة خمسة أيام بينما تصل ناقلة للتحميل يوم السبت.

وتتعرض مناطق مختلفة من البلاد لموجة من الطقس السيئ نتيجة منخفض جوي في البحر المتوسط.

وأغرقت السيول مدينة بنغازي وطالت مطار بنينا الدولي ومناطق أخرى، نتيجة هطول الأمطار الغزيرة التي يشهدها شرق البلاد منذ أيام.

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