‫ كاجمان يبحث توفير الاحتياجات العاجلة للمراكز الصحية في سبها

نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان يلتقي مدير إدارة الخدمات الصحية سبها‬

‫التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبدالسلام كاجمان، مدير إدارة الخدمات الصحية سبها عادل التهامي، رفقة مدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة منصور العكروت.

وأشار بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء، إلى أنّه جرى مناقشة أهم الاحتياجات التي تفتقرها مراكز الرعاية الصحية سبها، ووحدات الرعاية الصحية التابعة لها والتي تشمل مستلزمات طبية متمثلة في نقص شديد في الأدوية وتجهيزات فنية.‬

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وأضاف أن اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، تطرق إلى ضرورة البدء في صيانة مقر إدارة الصيدلة والذي يشغل حاليًا مكان الخدمات الصحية سبها.‬

وأكد كاجمان على «العمل وبشكل عاجل على توفير الاحتياجات الضرورية للمركز، والتي من شأنها أن تخفف من معاناة الأهل في مدينة سبها».