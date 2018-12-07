إعادة فتح موانئ تصدير النفط بشرق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 ديسمبر 2018, 05:25 مساء
ميناء الزويتينة (الصفحة الرسمية لميناء الزويتينة)

نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر في ميناء نفطي، اليوم الجمعة، إعادة فتح موانئ التصدير بشرق البلاد، بعد إغلاقها في وقت سابق بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قالت الأربعاء إن جميع موانئ تصدير النفط في البلاد أغلقت بسبب الطقس السيئ.

إغلاق موانئ الزويتينة والسدرة والبريقة بسبب سوء الأحوال الجوية

وتتعرض مناطق مختلفة من البلاد لموجة من الطقس السيئ نتيجة منخفض جوي في البحر المتوسط.

وأغرقت السيول مدينة بنغازي وطالت مطار بنينا الدولي ومناطق أخرى، نتبجة هطول الأمطار الغزيرة التي يشهدها شرق البلاد منذ أيام.

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