‫الليبية للحديد والصلب: توفير 6 آلاف وظيفة جديدة ورفع الإنتاج إلى 4 ملايين طن سنويًا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 ديسمبر 2018, 05:07 مساء
الشركة الليبية للحديد والصلب. (الإنترنت)

‫ أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب محمد عبد الملك الفقيه، أنّ الشركة ستوفر أكثر من 6 آلاف وظيفة عمل جديدة، بالإضافة إلى تشغيل مصنع درفلة القضبان 2، بقوة إنتاجية 800 ألف طن سنويًا من حديد التسليح ليضاف إلى الإنتاج من الصلب السائل، ليصل إلى 4 ملايين طن في السنة، ما يساهم بشكل كبير في تطوير عملية الإنتاج والتنمية.

‫جاء ذلك خلال لقائه نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبدالسلام كاجمان، بديوان رئاسة الوزراء لمناقشة آلية دعم الشركة خلال الفترة المقبلة‬‪.‬

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وأشار بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء إلى أنّ اللقاء ناقش التحديات التي تواجه الشركة بالإضافة إلى وضع الإنتاج والمشاكل التي تواجه سير عملها.‬

‫ وأضاف أن اللقاء ناقش دور المجلس الرئاسي في آلية توفير الدعم لمصنع الحديد والصلب ووضع الخطط اللازمة التي يعمل على إعدادها وتنفيذها لزيادة الإنتاج في المراحل المقبلة.

‫كما تطرق اللقاء إلى مجال التعاون مع القطاع الخاص في بيع المنتوج المحلي وسد العجز بها، بينما ثمن كاجمان الجهود المبذولة من قبل العاملين بالشركة، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلا‬د‫ لتطوير الصناعة بالمصنع، والتي تعتبر داعمًا مهمًا للصناعات وللاقتصاد الوطني في ليبيا، مشيرًا إلى مدى كيفية استفادة الشركة من الكميات الكبيرة من خام الحديد الموجود بمنطقة وادي الشاطئ والمنطقة الجنوبية بصفة عامة.‬

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