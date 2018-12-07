مطار بنينا الدولي يستأنف رحلاته بعد معالجة أضرار أمطار أغرقت صالته

مطار بنينا الدولي متضررًا من الأمطار (وزارة الداخلية الحكومة الموقتة)

عاد مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي إلى العمل مجددًا، بعد أن حاصرته مياه الأمطار الغزيرة بالأمس، وتسببت في توقف الحياة بمعظم أنحاء المدينة.

وأوضحت وزارة الداخلية التابعة للحكومة الموقتة أن العمل استؤنف بالمطار بعد عمليات تدخل سريع لمعالجة الأضرار التي ألحقها الطقس السيئ بصالة الركاب، وبلغ منسوبها مترًا ونصف المتر.

ونشرت الوزارة، على صفحتها الرسمية بـ «فيسبوك»، صورًا توضح سير العمل داخل المطار بعد استئنافه.

يذكر أن المطار جُدد وأعيد فتحه خلال العام الماضي بعد إغلاقه لمدة ثلاث سنوات من الاشتباكات.

وتسبب سوء الأحوال الجوية في إغلاق موانئ تصدير نفطية بسبب ارتفاع الأمواج لدرجة حالت دون رسو الناقلات. كما أعلنت الحكومة الموقتة الإجازة لمدة يومين، بعد أن صار من المتعذر على الموظفين الوصول إلى أماكن عملهم.

مطار بنينا الدولي متضررًا من الأمطار (وزارة الداخلية الحكومة الموقتة)

مطار بنينا الدولي متضررًا من الأمطار (وزارة الداخلية الحكومة الموقتة)