قنصو يلتقي السفير الألماني لدى ليبيا في تونس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 ديسمبر 2018, 01:48 مساء
جانب من اجتماعات قنصو (الحكم المحلي)

التقى وزير الحكم المحلي المفوض في حكومة الوفاق بداد قنصو،السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفكزا  على هامش زيارة أجراها إلى تونس  .

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ووفق ما أوضحت وزارة الحكم المحلي على حسابها بـ «فيسبوك»، التقى قنصو أثناء الزيارة مجموعة العمل الخاصة بدعم الحكم المحلي واللامركزية في دولة تونس.

حضر الاجتماع السفير الألماني، ومدير إدارة المحافظات والبلديات بوزارة الحكم المحلي، ومدير مكتب التعاون الدولي بوزارة التخطيط، ومدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية.

جانب من اجتماعات قنصو (الحكم المحلي)
جانب من اجتماعات قنصو (الحكم المحلي)
جانب من اجتماعات قنصو (الحكم المحلي)
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