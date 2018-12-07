قنصو يلتقي السفير الألماني لدى ليبيا في تونس

جانب من اجتماعات قنصو (الحكم المحلي)

التقى وزير الحكم المحلي المفوض في حكومة الوفاق بداد قنصو،السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفكزا على هامش زيارة أجراها إلى تونس .

اقرأ أيضًا: «داخلية الوفاق» تسعى إلى تعاون أمني متكامل مع ألمانيا

ووفق ما أوضحت وزارة الحكم المحلي على حسابها بـ «فيسبوك»، التقى قنصو أثناء الزيارة مجموعة العمل الخاصة بدعم الحكم المحلي واللامركزية في دولة تونس.

حضر الاجتماع السفير الألماني، ومدير إدارة المحافظات والبلديات بوزارة الحكم المحلي، ومدير مكتب التعاون الدولي بوزارة التخطيط، ومدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية.

جانب من اجتماعات قنصو (الحكم المحلي)

جانب من اجتماعات قنصو (الحكم المحلي)

جانب من اجتماعات قنصو (الحكم المحلي)