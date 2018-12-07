الأرصاد: أمطار متفرقة وسحب رعدية على شمال ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس الأيام الثلاثة المقبلة سقوط أمطار متفرقة مصحوبة بسحب رعدية على مناطق شمال ليبيا بينما يبقى الطقس مستقر على مناطق الجنوب.

رأس جدير حتى مصراتة - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر هذا اليوم مع سقوط أمطار متفرقة قد تكون غزيرة على بعض المناطق تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا. والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (16-20مْ)، ولا تتجاوز (15مْ) على المناطق الجبلية.

سرت سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة

تتكاثر السحب من حين إلى آخر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الساحل والجبل الأخضر. والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (16-20مْ)، ولا تتجاوز (15مْ) على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب. والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (17-20مْ).