دورة متخصصة في مهارات التعليم بطبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الجمعة 07 ديسمبر 2018, 02:53 صباحا

اختتمت بلدية طبرق دورة متخصصة في مهارات التعليم  بالتعاون مع مكتب التفتيش التربوي طبرق وشملت عددا من المفتشيين التربويين بالمدينة.

وقالت رئيس قسم التدريب ببلدية طبرق مودة بدر لـ«بوابة الوسط» إن «بلدية طبرق وبالتنسيق مع مكتب التفتيش التربوي أقامت هذه الدورة في مهارات التعليم في القرن الحادي والعشرين حيث شملت عددا من المفتشيين التربويين بالمدينة».

وأضافت: « الدورة معتمدة من منظمة ابسيلون البريطانية وذلك لتطوير المفتش التربوي في كافة النواحي المهنية والتي نفذت من قبل شركة نماء للتطوير الإداري والوظيفي بطبرق».

وأشارت بدرإلى أن هذه الدورة «استمرت لمدة خمسة أيام واليوم نال جميع المتدربين على شهادات معتمدة من قبل شركة ابسيلون».

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وحضر ختام الدورة عميد بلدية طبرق الناجي مازق ومدير إدارة المتابعة وضمان الجودة بالبلدية مسعود الوهراني ومدير إدارة الإعلام المحلي والعلاقات العامة صلاح فؤاد والناطق الرسمي للبلدية مروان يونس.

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