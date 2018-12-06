في العدد 159: توافق مفاجئ بين «النواب» و«الدولة».. وتأييد دولي للملتقى الوطني

صدر الخميس العدد رقم 159 من جريدة (الوسط)، والذي يسلط الضوء على مؤشرات التوافقات بين الأطراف الليبية بعد أن أبدى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح استعداده التام للتنسيق مع مجلس الدولة وإزالة أي عائق قانوني من شأنه إعاقة توحيد السلطة التنفيذية.

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في الوقت نفسه، ركزت (الوسط) على الدعم الدولي الكبير للملتقى الوطني الليبي المزمع تنظيمه في الأسابيع الأولى من العام 2019، خصوصاً من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، في مقابل شكوك تخيم على نتائج هذا المؤتمر في ضوء استمرار الانقسام السياسي والتوترات الأمنية في الداخل الليبي.

وتجري (الوسط) حوارًا مع رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية في طرابلس الطيار فضيل محمد الكاسح عن الأسباب التي أدت إلى تدني خدمات الشركة، وانقسام الإدارة التنفيذية، والتحديات الأخرى التي لا تزال تُعرقل تحسين الأداء، فيما ألقى بجملة من الاتهامات على جناح الإدارة في المنطقة الشرقية.

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كما ينشر العدد الجديد من (الوسط) حوارًا مع رئيس جامعة أجدابيا الدكتور موسى المقريف، الذي يوضح أسباب تدني مستويات بعض الطلاب، ويؤكد بدء تطبيق نظام جديد لقبول طلبة الثانوية.

ويرصد العدد الجديد تقريرًا صادرًا عن مجلة «فورين أفيرز» الأميركية يتساءل عن مدى استعداد الأطراف الليبية لتحقيق السلام في ليبيا، في أعقاب مؤتمر باليرمو الدولي الذي استضافته إيطاليا الشهر الماضي.

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وتسلط الصفحات الاقتصادية الضوء على الضغوط على السوق الموازية التي كبحت من موجة صعود أسعار العملات الدولية أمام الدينار الليبي، منذ أن قرر المجلس الرئاسي تطبيق الإصلاحات المالية، في 19 سبتمبر الماضي، خصوصًا استحداث سعر جديد لبيع النقد الأجنبي خاص بالاعتمادات المستندية، وذلك بإضافة رسم بنسبة 183% من السعر الرسمي.



وفي صفحة الثقافة تكشف الأديبة لطفية القبائلي طريقة كتابة رواياتها، وهل تقترب من أبطال حكاياتها، ويستمر محمد الدقاق في نشر رسائل الفاخري. كما نواصل نشر حلقات ترجمة كتاب «جامعة أوكسفورد» بالإضافة إلى إعلان موعد العرض المسرحي «مكان مع البهائم».

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أما صفحة الفن، فاختارت التحاور مع الفنانة الليبية يقين عبد المجيد، التي تحدثت خلال الحوار عن سر تحولها من الإعلام إلى التمثيل، كما عبرت عن سعادتها باستقبال أهل درنة للعرض المسرحي «المركب».

وفي صفحات الرياضة، ألقت «الوسط» الضوء على تأهل رباعي الأندية الليبية «النصر والأهلي طرابلس والاتحاد والأهلي بنغازي » في بطولتي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وكشفت النقاب عن منافسيهم في الدور الثاني لبطولتي دوري الأبطال و«الكونفدرالية».

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وحول ظاهرة التشكيك في جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم موسم 2017 - 2018، نشرت «الوسط» تقريرًا حول عملية التصويت التي جعلت الجائزة تذهب للكرواتي لاعب ريال مدريد لوكا مودرتش.