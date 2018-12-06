بنغازي تستضيف المنتدى السنوي الثاني لتطوير القطاع المصرفي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 ديسمبر 2018, 08:41 مساء
جلسة من المنتدى السنوي الأول لتطوير القطاع المصرفي الذي عقد في تونس 2017.(الإنترنت)

تستضيف مدينة بنغازي يومي 19 و20 من شهر ديسمبرالجاري المنتدى السنوي الثاني لتطوير القطاع المصرفي في ليبيا، وذلك بمشاركة نخبة من القياديين وصناع القرار في القطاع المصرفي الليبي.

وسيتم خلال جلسات المنتدى متابعة التوصيات التي اعتمدتها الدورة الأولى للمنتدى وخاصة فيما يتعلق بدعم وسائل الدفع الإلكتروني والمشروعات الصغرى ودور العمل النقابي في تطوير القطاع المصرفي.

كما سيجري طرح عدة رؤى لتطوير القطاع المصرفي الليبي وواجبات الدولة تجاه هذا القطاع وكيفية إصدار التشريعات الهادفة إلى تعزيز التكامل بين السياسات النقدية والمالية والتجارية.

المنتدى المصرفي يطالب بسرعة إصدار قانون العمل الإلكتروني

وعلى هامش المنتدى سيقام معرض للمؤسسات المصرفية والشركات الراعية كما سيطلق مصرف التجارة والتنمية مبادرة لتمويل المشروعات الصغرى ومتناهية الصغر بقيمة 150 مليون دينار ليبي.

يذكر أن المنتدى السنوي الأول لتطوير القطاع المصرفي الليبي عقد في شهر نوفمبر 2017،بتونس بمشاركة رؤساء مجالس إدارات عدد من المصارف الليبية، وخبراء ومستشارين لدى مؤسسات مصرفية محلية ودولية.

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