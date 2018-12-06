انتخاب مفوضية تنسيقية المجتمع المدني بطبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الخميس 06 ديسمبر 2018, 07:12 مساء
انتخابات المفوض العام والأعضاء الخمسة لتنسيقية المجتمع المدني في طبرق

نظّمت اللجنة المكلفة بانتخابات المجتمع المدني انتخابات المفوض العام والأعضاء الخمسة لتنسيقية المجتمع المدني في طبرق، وذلك بقاعة المركز الثقافي.

وقال حسين الصغير رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات اليوم الخميس لـ«بوابة الوسط»، إن أكثر من 70 جمعية ومنظمة مجتمع مدني من طبرق شاركوا في عملية الانتخابات، التي أسفرت عن انتخاب الطيب بوعجيلة مفوضًا عامًا للتنسيقية في طبرق، وصابر الطيب وصالح مخلوف ورزق فرج أعضاء للتنسيقية وتهاني عمران وسناء جعودة عن المرأة.

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وأضاف الصغير أنّ «عملية الانتخابات جرت في أجواء سادها التوافق والقبول بالنتيجة»، لافتًا إلى أن الجميع أشاد بالعملية الديمقراطية في مدينة طبرق وعودتها من جديد، إذ كانت آخر عمليتي انتخاب في المدينة عن طريق اختيار مجلس النواب والمجلس البلدي.

انتخابات المفوض العام والأعضاء الخمسة لتنسيقية المجتمع المدني في طبرق
انتخابات المفوض العام والأعضاء الخمسة لتنسيقية المجتمع المدني في طبرق
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