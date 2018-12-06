وزير التعليم: تحويل منح طلبة الساحة الأردنية الشهر الجاري

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 ديسمبر 2018, 06:28 مساء
اجتماع وزير التعليم عثمان عبد الجليل بالطلبة الليبيين في الساحة الأردنية

أعلن وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني الدكتور عثمان عبد الجليل، أنّ منح الربعين الثالث والرابع ستصل لطلبة الساحة الأردنية خلال الشهر الجاري.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده عبد الجليل مع طلبة الساحة الأردنية في السفارة الليبية بعمان، وذلك بحضور سفير ليبيا لدى الأردن الدكتور محمد البرغثي، ومدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين بالوزارة الدكتور محمد العتوق، والملحق الأكاديمي بالساحة الأردنية عبد القادر الجالي، ومساعد الملحق الأكاديمي والمراقب المالي بالسفارة الليبية بعمان.

المنح الدراسية
وأشار بيان نشرته وزارة التعليم عبر صفحتها على «فيسبوك» إلى أنّ الاجتماع ناقش جملة من المواضيع مع الطلبة أبرزها تأخرالمنح الدراسية وكيفية معالجتها.

وأكد وزير التعليم تفهمه لهذا الملف وخصوصية الساحة الأردنية بالذات، مشيرًا إلى أن الحل الأمثل في المستقبل هو تطبيق نظام الدفع المباشر من خلال برنامج بطاقات الإئتمان التي تعتزم الوزارة إطلاقه مع بداية العام 2019.

ملف التأمين الطبي
وتطرق الاجتماع إلى ملف التأمين الطبي للطلبة ومرافقيهم، حيث أكد الوزير أن موضوع التأمين الطبي سيتم الفصل فيه هذا الشهر، وبدء تفعيله مع بداية الشهر المقبل.

مستحقات الطلبة
وبشأن مستحقات الطلبة من حاسب آلي وبدل كتب وتذاكر وطباعة وغيرها، أعطى وزير التعليم التعليمات للملحق الأكاديمي بإعداد مستحقات الطلبة على الفور في هذه البنود، وصرف قيمة الحاسب الآلي لكل من يستحق من الطلبة في أسرع وقت.

وحول أسباب عدم اعتماد الجامعات الأردنية ضمن الـ300 جامعة المعتمدة من الوزارة، أوضح عبدالجليل أنّ ذلك يرجع إلى أن الوزارة تبنت التصنيف العالمي للجامعات وليست هي من وضع التصنيف.

الرسوم الدراسية 
أكد الوزير أن المستحقات السابقة للجامعات الأردنية جرى دفعها بالكامل هذا العام وأنه لن يتم إعاقة أي طالب في التسجيل مستقبلاً، لافتًا إلى أنّه لم تتم إحالة مخصصات رسوم أبناء الطلبة من قبل المصرف المركزي وهو ما سبب إرباكًا، ولكنه اتفق مع الملحق الأكاديمي والمراقب المالي على معالجة هذا الموضوع خلال الشهر الجاري لعدم عرقلة أبناء الطلبة في دراستهم.

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