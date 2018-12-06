بسبب أكوام الرمال.. عميد طبرق يُطالب بتدارك كارثة على طريق أجدابيا

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الخميس 06 ديسمبر 2018, 05:57 مساء
طريق طبرق – أجدابيا (الإنترنت)

طالب عميد بلدية طبرق الناجي مازق المسؤولين بالحكومة الموقتة بضرورة تدارك كارثة على طريق طبرق – أجدابيا، من خلال التدخل لإزالة أكوام الرمال المنتشرة على الطريق والتي أدت خلال الفترة الماضية إلى وقوع حوادث عديدة.

وقال مازق في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن أكوام الرمال القادمة من الصحراء غطت طريق الأسفلت الممتد من جنوب طبرق حتى أجدابيا بمسافة تصل إلى 300 كلم تقريبًا، لافتًا إلى أنّ «الطريق أصبحت شبه خالية والجميع يبتعد عنها ويسلك طرقًا أخرى».

عميد بلدية أجدابيا يُتابع إزالة الكُثبان الرمليّة بالطريق الصحراوي

وأضاف أن «هذا الطريق تسبب في حوادث كثيرة وأُزهقت أرواح كثيرة عليه»، مؤكدًا أن «هناك شكاوى كثيرة وصلت لمكتب المواصلات والطرق والجسور والمجلس البلدي طبرق بالخصوص».

ودعا مازق الهيئة العامة للمواصلات والنقل بضرورة التدخل لإزالة تلك الرمال المنتشرة على الطريق؛ جرّاء الأحوال المناخية السيئة المحملة بالغبار، والتي تسحب الرمال بشكل يومي إلى الطريق.

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