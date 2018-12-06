ليبيا تشارك في اجتماع المجلس التشاوري لمحافظي البنك الإفريقي للتنمية

وفد ليبي في اجتماع المجلس التشاوري لمحافظي البنك الإفريقي للتنمية

شارك وفد ليبي في اجتماع المجلس التشاوري لمحافظي البنك الإفريقي للتنمية، الذي أقيم بالعاصمة الإيطالية روما.

وضم الوفد الليبي وكيل وزارة المالية المبروك محمد غيث ومحمد العجيلي عضو مكتب شؤون الوزارة، وجرى خلال الاجتماع مناقشة دور البنك في عملية التنمية في إفريقيا وخطة تمويله للقارة.

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ويهدف اجتماع المجلس التشاوري لمحافظي البنك الإفريقي للتنمية، الذي تعد ليبيا عضوًا فيه، إلى مناقشة الآليات التي تعكف عليها إدارة البنك للتنمية في القارة السمراء.

وعبّـر وفد وزارة المالية عن ليبيا عن ضرورة التعاون وتكاتف الجهود التي يبذلها البنك الإفريقي للتنمية في تطوير القارة السمراء، خاصة في مجال تعبئة الاستثمارات.