ليبيا تشارك في اجتماع المجلس التشاوري لمحافظي البنك الإفريقي للتنمية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 ديسمبر 2018, 05:12 مساء
وفد ليبي في اجتماع المجلس التشاوري لمحافظي البنك الإفريقي للتنمية

شارك وفد ليبي في اجتماع المجلس التشاوري لمحافظي البنك الإفريقي للتنمية، الذي أقيم بالعاصمة الإيطالية روما.

وضم الوفد الليبي وكيل وزارة المالية المبروك محمد غيث ومحمد العجيلي عضو مكتب شؤون الوزارة، وجرى خلال الاجتماع مناقشة دور البنك في عملية التنمية في إفريقيا وخطة تمويله للقارة.

البنك الإفريقي: احتياطي ليبيا من النقد الأجنبي زاد 13 % في 2017

ويهدف اجتماع المجلس التشاوري لمحافظي البنك الإفريقي للتنمية، الذي تعد ليبيا عضوًا فيه، إلى مناقشة الآليات التي تعكف عليها إدارة البنك للتنمية في القارة السمراء.

وعبّـر وفد وزارة المالية عن ليبيا عن ضرورة التعاون وتكاتف الجهود التي يبذلها البنك الإفريقي للتنمية في تطوير القارة السمراء، خاصة في مجال تعبئة الاستثمارات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السايح: الاستفتاء على مشروع الدستور أواخر فبراير 2019
ليبيا
مصدر: 21 شخصية ليبية يمثلون برقة وطرابلس وفزان في لقاء مركز الحوار الإنساني ...
ليبيا
المسماري: نحن مع المؤتمر الجامع في بداية يناير المقبل
ليبيا
المسماري: المحكمة العسكرية ببنغازي حكمت بالإعدام على ثلاثة متهمين
ليبيا
ناجي مختار: عقيلة صالح أبدى استعداده التام للتنسيق مع مجلس الدولة
ليبيا
«تايمز أوف مالطا»: «المبعوث المالطي المزيف» التقى قائد كتيبة «ثوار طرابلس»
ليبيا
جنرال: الجيش الأميركي «ملتزم أكثر من أي وقت مضى» في إفريقيا
ليبيا
الشلماني يتسلح بالفيفا ضد شكوى عمروش وطلب الـ300 ألف يورو
رياضة محلية
ولادة أول طفل عن طريق نقل رحم من متبرعة متوفاة
طب وصحة
قوة الردع الخاصة تعلن القبض على منفذي اغتيال أحد عناصرها
ليبيا
كاريكاتير خيري - غسان سلامة والملتقى الوطني الليبي
كاريكاتير
«داخلية الوفاق»: إجراءات صارمة ورادعة بحق حاملي السلاح داخل الجامعات
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علاج جديد لحب الشباب بـ«غبار الذهب»