اجتماع لمديري الأمن بمنافذ المنطقة الغربية

اجتمع مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ العميد الطاهر المحمودي بمديري الأمن بميناء مصراته ومطار مصراته وميناء الخمس ومطار معيتيقة وميناء طرابلس ومطار طرابلس الدولي ومطار زوارة، ومنفذ راس جدير البري ومنفذ وازن البري.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية إن العميد المحمودي «ناقش العراقيل والصعوبات التي تواجه هذه المنافذ والوقوف على احتياجاتها»، مؤكداً على أن «الإدارة تسعى إلى تطبيق مفهوم الأمن الشامل في منافذ الدولة، وتأمينها لضمان مزيد من الأمن والاستقرار».

وأضاف: «سنقوم بوضع الخطط الأمنية التي تتماشى مع مختلف الفعاليات والمناسبات لتسهيل إجراءات السفر وضبط حركة الدخول والخروج».

ولفت المحمودي إلى «اتخاذ التدابير الأمنية للوقاية من الجريمة والتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى ذات العلاقة التي تكفل حماية وحراسة منافذ الدولة».

وأشار المحمودي إلى أن هذه الخطة تساهم في «منع الدخول غير المشروع والتهريب، بالإضافة إلى دورها في المحافظة على أمن وسلامة المسافرين القادمين والمغادرين وتسهيل عملية عبورهم وفق المعايير الدولة».