اجتماع لمديري الأمن بمنافذ المنطقة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 ديسمبر 2018, 05:11 مساء

اجتمع مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ العميد الطاهر المحمودي بمديري الأمن بميناء مصراته ومطار مصراته وميناء الخمس ومطار معيتيقة وميناء طرابلس ومطار طرابلس الدولي ومطار زوارة،  ومنفذ راس جدير البري ومنفذ وازن البري.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية إن العميد المحمودي «ناقش العراقيل والصعوبات التي تواجه هذه المنافذ والوقوف على احتياجاتها»، مؤكداً على أن «الإدارة تسعى إلى تطبيق مفهوم الأمن الشامل في منافذ الدولة، وتأمينها لضمان مزيد من الأمن والاستقرار».

وأضاف: «سنقوم بوضع الخطط الأمنية التي تتماشى مع مختلف الفعاليات والمناسبات لتسهيل إجراءات السفر وضبط حركة الدخول والخروج».

ولفت المحمودي إلى «اتخاذ التدابير الأمنية للوقاية من الجريمة والتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى ذات العلاقة التي تكفل حماية وحراسة منافذ الدولة».

وأشار المحمودي إلى أن هذه الخطة تساهم في «منع الدخول غير المشروع والتهريب، بالإضافة إلى دورها في المحافظة على أمن وسلامة المسافرين القادمين والمغادرين وتسهيل عملية عبورهم وفق المعايير الدولة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السايح: الاستفتاء على مشروع الدستور أواخر فبراير 2019
ليبيا
مصدر: 21 شخصية ليبية يمثلون برقة وطرابلس وفزان في لقاء مركز الحوار الإنساني ...
ليبيا
المسماري: نحن مع المؤتمر الجامع في بداية يناير المقبل
ليبيا
المسماري: المحكمة العسكرية ببنغازي حكمت بالإعدام على ثلاثة متهمين
ليبيا
ناجي مختار: عقيلة صالح أبدى استعداده التام للتنسيق مع مجلس الدولة
ليبيا
«تايمز أوف مالطا»: «المبعوث المالطي المزيف» التقى قائد كتيبة «ثوار طرابلس»
ليبيا
جنرال: الجيش الأميركي «ملتزم أكثر من أي وقت مضى» في إفريقيا
ليبيا
الشلماني يتسلح بالفيفا ضد شكوى عمروش وطلب الـ300 ألف يورو
رياضة محلية
ولادة أول طفل عن طريق نقل رحم من متبرعة متوفاة
طب وصحة
قوة الردع الخاصة تعلن القبض على منفذي اغتيال أحد عناصرها
ليبيا
كاريكاتير خيري - غسان سلامة والملتقى الوطني الليبي
كاريكاتير
«داخلية الوفاق»: إجراءات صارمة ورادعة بحق حاملي السلاح داخل الجامعات
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علاج جديد لحب الشباب بـ«غبار الذهب»