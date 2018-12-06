إعادة تسمية بلديات جالو والبيضاء وتازربو إلى مجالس تسييرية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 ديسمبر 2018, 03:59 مساء

أعادت الحكومة الموقتة تسمية مجلس جالو البلدي إلى مجلس تسييري يتكون من رئيس وستة أعضاء، على أن يمارسوا اختصاصاتهم وفق القوانين واللوائح المنظمة لعمل البلديات.

ونشرت الحكومة، الخميس، نص القرار 798 وسمّـت حمد علي محمد اشكينه رئيسًا، وعضوية كل من: فرج عقيلة فرج حربي، أحمد سعد محمد سعد، عقيلة يونس محمد الفلاح، قبول يونس جابر علي، عبد الله موسى عبدالله بوزيد، شعيب إحميدة لامين.

كما أصدرت الحكومة القرار 799 والذي يقضي بإعادة تسمية مجلس البيضاء البلدي إلى مجلس تسييري، بحيث يجري تشكيله على النحو الآتي: علي حسين محمد أبوبكر رئيسًا، وعضوية خمسة آخرين هم: سعد سليمان محمد، سليمان محمد سليمان شعيب، عبدالله امطول علي يونس، علي عبدالعالي بالقاسم، فوزية علي يونس إدريس.

والقرار 802 لإعادة تسمية مجلس تازربو البلدي إلى مجلس تسييري، ويشكل على النحو الآتي: إبراهيم جيد الله رئيسًا، وعضوية أعليان محمد قشقش، منير محمد عبدالواحد، شمس الدين عبد الله اقبيلي، فائزة محمود عبدالرحمن، حسين محمد صالح فرج.
 

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