الدولار يعوض بعض خسائره في السوق السوداء

عوض الدولار الأميركي بعض الخسائر التي لحقت به على مدار هذا الأسبوع مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية، اليوم الخميس، لكنه بقي دون الـ5 دنانير.

وارتفع سعر صرف العملة الأميركية إلى 4.88 دينار اليوم، مقابل 4.72 دينار أمس، بفارق 16 قروشًا، حسب متعاملين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كذلك ارتفع اليورو إلى 5.43 دينار اليوم، مقارنة بـ5.30 دينار أمس بفارق 13 قرشًا، كما صعد الجنيه الإسترليني إلى 6.07 دينار، مقابل 5.87 دينار بفارق 20 قرشًا.

وسجلت الليرة التركية ارتفاعًا طفيفًا بفارق 3 قروش، لتسجل 0.91 دينار مقابل 0.88 دينار، وكان الارتفاع نفسه من نصيب الدينار التونسي، إذ صعد إلى 1.55 دينار ليبي مقابل 1.52 دينار ليبي.